فن آرت‌هایی از فیلم لایو اکشن Legend Of Zelda با حضور تام هالند و اما واتسون منتشر شد علی محمدپناه ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

به تازگی فن آرت‌هایی از فیلم لایو اکشن Legend Of Zelda منتشر شده که تام هالند و اما واتسون را در نقش‌های اصلی تجسم کرده است. فرنچایز The Legend of Zelda در ابتدا به عنوان یک بازی ویدیویی در سال ۱۹۸۶ میلادی کار خودش را شروع کرد و از آن زمان توانسته گسترش بسیار زیادی پیدا کند و به محبوبیت بسیار زیادی دست پیدا کند و همین نیز سبب شده تا در سال گذشته میلادی خبر ساخت فیلمی لایو اکشن بر اساس آن توسط نینتندو و سونی اعلام شود. از آن زمان نیز گمانه‌زنی‌ها درباره این پروژه و همچنین بازیگرانی که قرار است در آن حضور داشته باشند، وجود داشته است. حالا نیز یکی از هنرمندان فن‌آرت‌هایی از بازیگران احتمالی این اثر سینمایی لایو اکشن با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است که بسیار جالب و جذاب به نظر می‌رسند. این تصاویر تام هالند در نقش لینک، اما واتسون در نقش زلدا، ادریس البا در نقش گانون، میسی ویلیامز در نقش ساریا، سدی سینک در نقش میلون، دنی دویتو در نقش تینگل، مریل استریپ در نقش تویینرووا، جمیلا جمیل در نقش اوربوسا، جما چن در نقش گریت فیری و استیو بوشمی در نقش دامپه را تجسم کرده است. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Emma Watson, Legend of Zelda, Tom Holland منبع متن: gamefa