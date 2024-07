بررسی قسمت چهارم از فصل دوم سریال House of the Dragon

قسمت چهارم سریال House of the Dragon با نام اژدهای سرخ و طلایی منتشر شد. قسمتی که طبق انتظار ابعاد جدیدی را برای مخاطب به تصویر کشید.

قسمت چهارم سریال House of the Dragon از آن دست قسمت‌هایی در دنیای وستروس بود که تقریبا همه چیز داشت. از جادوگری و بازی با ذهن گرفته تا شخصیت‌پردازی و جنگ، همگی در قسمت چهارم به تصویر کشیده شدند. همانگونه که در بررسی قسمت قبل گفتیم، House of the Dragon طبق انتظار در قسمت چهارم چهره‌ای متفاوت از خود نمایان کرد که شاید تا این لحظه یعنی قسمت چهارم فصل دوم آن را ندیده بودیم.

در قسمت سوم که شاهد حضور دیمون در هارنهال و لشکرکشی کریستین کول بودیم و از آن طرف رنیرا در دیدار با آلیسنت به اطمینان رسید که پدرش تا لحظه آخر او را به عنوان جانشین قبول داشته است. حال در قسمت چهارم همین موضوعات دنبال می‌شوند و ما شاهد نتیجه و ادامه روند اتفاقات قسمت سوم هستیم که کاشت و برداشت در فیلمنامه را تایید می‌کند.