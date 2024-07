ظاهر متفاوت بلا رمزی در تصاویر جدید فصل دوم The Last Of Us

تصاویر جدیدی از پشت صحنه فصل دوم سریال مورد انتظار و جذاب The Last Of Us منتشر شده که ظاهر بزرگسالانه‌تری از بلا رمزی را نمایش داده است.

فصل دوم مجموعه تلویزیونی درام، پسا-آخرالزمانی و تحسین شده The Last of Us مدتی می‌شود که پروسه فیلم‌برداری خود را با حضور بازیگرانی نظیر پدرو پاسکال، بلا رمزی و جفری رایت آغاز کرده است؛ فصل دومی که از بازی ویدیویی پرافتخار The Last of Us Part II برای روایت داستان خود الهام گرفته و در نظر دارد تا وقایعی را به تصویر بکشد که مخاطبین تازه وارد به این فرنچایز را حسابی شوکه خواهد کرد. روایتی که ۵ سال پس از وقایع فصل نخست جریان داشته و به طبع نسخه بزرگسالانه‌تری از شخصیت الی را شاهد خواهیم بود.

یکی از شخصیت‌های جدیدی که الی را در طول مسیر ماجراجویی‌اش همراه خواهد کرد، دختری به نام دینا نام داشته که ایزابلا مونر ۲۲ ساله ایفای نقش آن را بر عهده گرفته است. الی و دینا برای مواجه با اتفاقات و مشکلاتی که در فصل دوم روی می‌دهد، با یکدیگر همراه شده تا لحظات درام تلخی را کنار هم تجربه نماید. حال امروز تصاویری از پشت صحنه این مجموعه منتشر شده که بلا رمزی و ایزابلا مونر را کنار یکدیگر نمایش داده است.