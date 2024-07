بازگشت سم ریمی به ژانر وحشت پس از ۱۵ سال

پس از گذشت ۱۵ سال شاهد بازگشت سم ریمی به ژانر وحشت هستیم که منجر به رونمایی از پروژه سینمایی جدید و مورد انتظار او شده است.

سم ریمی خالق ۳ گانه نمادین مرد عنکبوتی و همچنین کارگردان فیلم جاه‌طلبانه Doctor Strange in the Multiverse of Madness یکی از تاثیرگذارترین افراد ژانر وحشت در سینما محسوب می‌شود که بدون حضور وی فرنچایز ترسناک مرده اهریمنی نیز وجود نمی‌داشت. مردی که آخرین‌بار در سال ۲۰۰۹ میلادی فیلمی در این ژانر تحت عنوان Drag Me to Hell را کارگردانی نمود و حال پس از گذشت ۱۵ سال قصد بازگشت به این حوزه با پروژه کاملاً جدیدی را داشته که اطلاعاتی از آن منتشر شده است.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین متوجه شدیم که سم ریمی قراردادی را با استودیوهای قرن بیستم به ثبت رسانده که به موجب آن می‌تواند پروسه ساخت فیلمی تحت عنوان Send Help را در ژانر وحشت کلید بزند. اثری ترسناک که در یک جزیره جریان داشته و به آثاری نظیر Misery و Cast Away تشبیه شده است. البته که هنوز این پروژه سینمایی چراغ سبزی از سوی تهیه‌کنندگانش دریافت نکرده و در ابتدای مسیر قرار داشته است.

شیوه داستان سرایی سم ریمی در فیلم‌های ترسناکش مجاب شده تا آثار او تفاوت‌های جذابی با دیگر ساخته‌های این ژانر داشته باشد که این مسئله انتظارات را در قبال فیلم جدید او به شدت افزایش خواهد داد.

در حال حاضر تاریخ اکرانی برای فیلم Send Help برنامه ریزی نشده است.

منبع: اسکرین‌رنت