امیررضا نوذرپور ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

به تازگی تاریخ اولین نگاه به انیمه‌ی Rick and Morty در کامیک‌کان سن‌دیگو توسط Adult Swim مشخص شد. Rick and Morty: The Anime یکی از مورد انتظارترین آثار شبکه‌ی Adult Swim در امسال است و از آنجایی که احتمالا باید برای فصل هشتم باید تا سال آینده صبر کنیم، شاید این انیمه بتواند تا حدودی جای آن را پر کند. در این انیمه شاهد داستان‌ها و ماجراجویی‌های جدید و جداگانه‌ای نسبت به انیمیشن اصلی هستیم، اما هنوز سوالات زیادی درباره این انیمه وجود دارد. Adult Swim در طول سال ویدیوها و تصاویر تبلیغاتی مختلفی را از این انیمه منتشر کرد، اما در کامیک کان سن دیگو قرار است تا نگاه بهتری به آن داشته باشیم؛ Adult Swim اعلام کرد که اولین نگاه به Rick and Morty: The Anime را ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در روز ۲۶ ژوئیه (۵ مرداد ۱۴۰۳) خواهیم داشت. در این رویداد بخش‌هایی از قسمت اول این انیمه پخش خواهد شد که از طریق کانال یوتیوب این شبکه نیز بصورت پخش زنده در دسترس است. کارگردان و نویسنده‌ Rick and Morty: The Anime تاکشی سانو خواهد بود. جوزف چو و تاکِناری مائدا از تهیه‌کنندگان این انیمه هستند. هنوز تاریخ پخشی برای این انیمه مشخص نشده است. منبع: ComicBook

