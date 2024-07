تغییر تاریخ انتشار فیلم !The Bride به کارگردانی مگی جیلنهال

اثر جدید مگی جیلنهال به نام !The Bride با بازی کریستین بیل و پنه‌لوپه کروز، یک هفته زودتر از تاریخ اکران اعلام شده به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

بر اساس خلاصه‌ی رسمی منتشر شده از کمپانی برادران وارنر، فیلم !The Bride (عروس) داستان یک فرانکشتاین تنها را روایت می‌کند که به منظور ملاقات با دکتر یوفرونیوس به شهر شیکاگو در دهه‌ی ۳۰ سفر می‌کند. او از وی می‌خواهد که برایش یک همدم خلق کند. آن‌ها یک زن تازه به قتل رسیده را باری دیگر به زندگی بر می‌گردانند و همدم فرانکشتاین زاده می‌شود؛ اما او بسیار متفاوت‌تر از تصورات اولیه‌ی دکتر یوفرونیوس و فرانکشتاین است. او یک عشق آتشین و یک جنبش رادیکال اجتماعی را شعله‌ور می‌کند و توجه پلیس را به سمت آن‌ها جلب می‌کند.

فیلم !The Bride بازسازی غیرمستقیمی از فیلم Bride of Frankestein (عروس فرانکشتاین) است که در سال ۱۹۳۵ به کارگردانی جیمز ویل فقید و بر اساس داستانی از ویلیام هرلبت فقید و جان ال. بالدراستون منتشر شد. مگی جیلنهال همچنین در خلق این فیلم از رمان Frankestein; or The Modern Prometheus (فراکشتاین؛ یا پرومتئوس مدرن) اثر مری شلی فقید، خالق این شخصیت، الهام گرفته است.

فیلم The Bride به کارگردانی و نویسندگی مگی جیلنهال توسعه یافته است. از بازیگران این اثر می‌توان به کریستین بیل و پنه‌لوپه کروز اشاره کرد.

فیلم The Bride پیش‌تر قرار بود تا در ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴) به روی پرده‌ی نقره‌ای برود؛ اما با تغییر این تاریخ، این اثر هم‌اکنون یک هفته زودتر و در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴) در سینماهای سراسر جهان اکران می‌شود.

منبع: کولایدر