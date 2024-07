اطلاعات جدیدی از فیلمبرداری فصل دوم The Last of Us منتشر شد

طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم سریال The Last of Us هستند و به نظر می‌رسد که کارگردانی نیل دراکمن برای فصل دوم این سریال به پایان رسیده است.

نیل دراکمن پستی را در صفحه‌ی اینستاگرام خودش منتشر کرد که نشان می‌دهد کارگردان یکی از قسمت‌های فصل دوم بوده و کارگردانی او برای فصل دوم سریال در شهر ونکوور، مکانی که این سریال فیلمبرداری می‌شود، به پایان رسیده است. زیر این عکس اون نوشته شده:

کار من در ونکوور به پایان رسید. زمان فوق‌العاده‌ای رو با بازیگران و اعضای فوق‌العاده با استعداد گذراندم. بی‌صبرانه منتظر تماشای نتیجه‌ی کارتان هستم.

تصویر پست نیل دراکمن را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Bella Ramsey, Neil Druckman, Pedro Pascal, The Last Of Us

منبع متن: gamefa