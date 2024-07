رسانه IGN یک ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی روایت محور و کارآگاهی نوآر Nobody Wants to Die را به اشتراک گذاشته است.

بازی Nobody Wants to Die با بهره‌گیری از Unreal Engine 5 ساخته شده است و استودیوی Critical Hit Games روی توسعه‌ی آن کار می‌کند.

تریلر گیم‌پلی این بازی در قسمت زیر قابل مشاهده است.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

Nobody Wants to Die در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۴ (۲۷ تیر ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس‌ باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.