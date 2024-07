Motion Blur، یک استودیوی مستقل که در ترکیه مستقر است، با انتشار تریلری از بازی اکشن ماجراجویی و مخفی‌کاری Black State رونمایی کرد.

بر اساس تریلر منتشر شده از Black State، این بازی مکانیک‌های مخفی‌کاری سوم شخص Metal Gear Solid 5 را با مکانیک‌های سری Portal ترکیب می‌کند. همچنین تایید شده است که این اثر با استفاده از Unreal Engine 5 ساخته می‌شود.

بازیکنان در Black State، در نقش یک نظامی کهنه‌کار سابق قرار می‌گیرند که مأموریتی را برای نجات دانشمند اسیر شده و کشف حقیقت پشت یک رویداد فاجعه بار آغاز می‌کند. این ماموریت که توسط گروه معروف به معماران تحویل داده شده است، در هاله‌ای از رمز و راز و ابهامات قرار دارد.

استودیوی Motion Blur در خصوص شباهت‌های این بازی به Metal Gear Solid به IGN گفت:

بدیهی است که ما سری Metal Gear Solid را دوست داریم. در حالی که در طول ۲.۵ سال بر روی طراحی گسترده کار می‌کردیم ، ما به طور دائم بازی‌هایی مانند The Last of Us، Metal Gear Solid، Uncharted و بسیاری دیگر را که محدودیت‌های توسعه و مکانیک‌های گیم‌پلی را پشت سر می‌گذارند، تحسین می‌کردیم.

با الهام از این تأثیرات، تیم ما علی‌رغم کوچک بودن متعهد به ارائه بالاترین کیفیت توسعه و مکانیک‌های استثنایی گیم‌پلی است. ما در تلاش هستیم تا داستان‌گویی غنی و عمیق همراه با مکانیک‌های گیم‌پلی جذاب خلق کنیم و تجربه‌ای از یک بازی چشمگیر و فراموش‌نشدنی را ارائه دهیم. هدف ما این است که از محدودیت‌های خود فراتر برویم و بهترین تجربه ممکن را برای گیمرها فراهم کنیم.