از فیگورهای گاد آو وار، هورایزن و گوست آو سوشیما رونمایی شد

پلی‌استیشن به خاطر بازی‌های انحصاری تک‌نفره‌اش مشهور است. با این حال، تعهد طولانی سونی به انحصار، اغلب بسیاری از این داستان‌های حماسی را دور از دسترس گیمر‌ها در سایر پلتفرم‌ها قرار داده است. خوشبختانه، به نظر می‌رسد که این دوره از جنگ‌های کنسولی به پایان خود نزدیک می‌شود و پورت‌های کامپیوتر اخیر بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن مانند گوست آو سوشیما، هورایزن و گاد آو وار بسیار موفق بوده‌اند. با توجه به سرمایه‌گذاری بیشتر هزینه و زمان گیمر‌ها روی این روایت‌های جذاب و قهرمانان تسلیم‌ناپذیر آن‌ها، پلی‌استیشن اعلام کرده است که سورپرایز جدیدی در راه است.

یک پست در وبلاگ پلی‌استیشن از The Shapes Collection رونمایی کرده است که مجموعه‌ای از اکشن قیگورهای باکیفیت و قابل تنظیم ۶ اینچی است که قرار است در ۱۵ آگوست (۲۵ مرداد) را فاش کرده است. شخصیت‌های معرفی شده شامل الوی (Aloy) و وارل (Varl) از هورایزن فوربیدن وست، کریتوس (Kratos) و آترئوس (Atreus) از گاد آو وار رگناروک و جین ساکای (Jin Sakai) از گوست آو سوشیما است. این فیگور‌ها توسط سازنده اسباب‌بازی کانادایی، Spin Master ساخته می‌شود که قبلا اکشن فیگور‌هایی را از مجموعه‌هایی مانند How to Train Your Dragon و دنیای دی‌سی تولید کرده است.

الوی: قیمت این اکشن فیگور ۴۹.۹۹ دلار است که با ۴۲ نقطه اتصال و ۱۲ لوازم جانبی از جمله سلاح‌های قابل تعویض، دست‌ها و صفحات رویی مختلف به شدت جذاب به نظر می‌رسد.

وارل: قیمت این اکشن فیگور ۲۹.۹۹ دلار و با ۳۲ نقطه اتصال، تبری مهیب و غیره همراه شده است.

کریتوس: اکشن فیگور ۲۹.۹۹ دلاری خدای جنگ با ۳۱ نقطه اتصال، تبر لوایتان، تیغه‌های آشوب و موارد دیگر همراه است.

آترئوس: این اکشن فیگور ۲۹.۹۹ دلاری، ۳۳ نقطه اتصال، کمان، تیر و دست‌های قابل تعویض برای حالت‌های مختلف دارد.

جین ساکای: اکشن فیگور شبح سوشیما نیز ۲۹.۹۹ دلار قیمت خورده و ۳۲ نقطه اتصال، کاتانا، تانتو، ماسک ممپو و شمشیر اضافی همراه شده است.

توسعه‌دهندگان در پلی‌استیشن با Spin Master همکاری نزدیکی داشتند تا مطمئن شوند که مدل‌ها به طور دقیق شخصیت‌ها را همانطور که در بازی ظاهر می‌شوند به تصویر می‌کشند. آرنو اشمیتز، هنرمند استودیوی گوریلا گیمز، در مورد فیگور‌های باکیفیت معرفی شده صحبت کرد و گفت که آن‌ها بر اساس موارد دیجیتال واقعی استفاده شده برای بازی ساخته شده‌اند.

منبع: PlayStationBlog

نوشته از فیگورهای گاد آو وار، هورایزن و گوست آو سوشیما رونمایی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala