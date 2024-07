آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Kingdom of the Planet of the Apes تا The Garfield Movie

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Kingdom of the Planet of the Apes، فیلم The Bikeriders و انیمیشن The Garfield Movie پردازیم.

مجموعه فیلم‌های «سیاره میمون‌ها» یکی از فرنچایزهای برجسته سینما به شمار می‌رود که تاکنون ۹ اثر سینمایی از آن ساخته شده و حالا دهمین فیلم آن تحت عنوان فیلم Kingdom of the Planet of the Apes اکران شده است، فیلمی که قرار است آغازگر سه‌گانه جدیدی باشد و در این مطلب نیز بیشتر از آن خواهیم گفت.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» پس از معرفی فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» به سراغ معرفی فیلم The Bikeriders خواهیم رفت، فیلمی درام که با هنرنمایی بازیگرانی برجسته همچون تام هاردی، آستین باتلر و جودی کامر است. در پایان نیز از انیمیشن The Garfield Movie خواهیم گفت، انیمیشنی که توانسته این گربه جذاب و دوست‌داشتنی را در ماجراجویی پر از خطری قرار بدهد.

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes

