هایائو میازاکی یکی از موسسین استودیوی ژاپنی و نامدار جیبلی است که آثار پرطرفداری مثل Spirited Away ،Porco Roso و The Secret World of Arietty را تولید کرده و مخاطبین سنین مختلف عاشق داستانگویی عمیق و خلاقیت انیمیشن‌های این استودیو هستند.

شاید غافلگیر شوید زمانی که بفهمید هایائو میازاکی، مردی که پشت تمام این داستان هاست، با چیزی که تصور می‌کردید متفاوت است. میازاکی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه گاکوشین در سال ۱۹۶۳، وارد استودیوی انیمشین‌سازی Toei شد. در این استودیو افرادی را ملاقات کرد که در ادامه جزوی از همکاران طولانی مدت او شدند؛ تاکاهاتا ایسائو، دیگر موسس استودیوی جیبلی، و اوتا آکِمی که با او ازدواج کرد. همچنین این کارگردان ۸۳ ساله اخیرا جزو لیست ۱۰۰ فرد تاثیرگذار سال ۲۰۲۴ در مجله‌ی Time قرار گرفت.

آخرین اثر هایائو میازاکی یعنی The Boy and the Heron نیز توانست تا جایزه‌ی بهترین انیمیشن را در آکادمی اسکار کسب کند. شاید این جمله را شنیده باشید که می‌گوید هنر یک فرد، جلوه‌ای از درون اوست؛ اما هایائو میازاکی شاید از این قائده مستثنی باشد. در این مطلب با نقل‌قول‌ها و سخنانی از او آشنا می‌شویم که جنبه‌های تاریک، طنزآمیز و هوشمندی این هنرمند را نشان می‌دهد و باعث می‌شود تا او را بیشتر دوست داشته باشیم.

۱۰- «اینجا صندوقی هست که امیدها و آرزوهایم را در اون نگه می‌دارم. داخلش خالیه.»