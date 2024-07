تصویر جدیدی از فصل دوم The Rings of Power منتشر شد

زمان زیادی تا پخش فصل دوم سریال The Rings of Power باقی نمانده و به تازگی تصویر جدیدی از آن منتشر شده که می‌توانید مشاهده کنید.

شخصیت‌های جدیدی به فصل دوم سریال The Rings of Power اضافه خواهند شد که یکی از این شخصیت‌ها سیردان کشتی‌ساز است که قبلا حضور کوتاهی در فیلم‌های The Fellowship of the Ring و The Return of the King داشت. در این سریال شاهد نسخه‌ی جوانتری از او هستیم که توسط بن دنیلز نقش‌آفرینی می‌شود و نقش مهمتری نیز خواهد داشت. این تصویر را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa