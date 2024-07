بازی It Takes Two در ابتدا قرار بود مضمون تاریک‌تری داشته باشد

تصاویر مفهومی اولیه از It Takes Two نشان می‌دهد که این بازی در ابتدا قرار بوده است از مضمون و لحن تاریک‌تری برخوردار باشد. بازی It Takes Two به لطف مکانیک‌های جذاب کواپ توانست موفقیت‌های زیادی را برای استودیوی Hazelight و کارگردان بازی، Josef Fares، به ارمغان آورد. این اثر از یک مضمون کمدی جذاب نیز استفاده می‌کرد، اما به نظر می‌رسد که لحن بازی در مراحل اولیه ساخت آن کاملاً متفاوت بوده است. استودیوی Hazelight به‌تازگی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام تصاویر مفهومی اولیه از It Takes Two (که در ابتدا Project Nuts نامیده شده بود) را به اشتراک گذاشته است. این تصاویر نشان می‌دهد که عنوان مذکور در ابتدا قرار بود مضمون و داستان تاریک‌تری را ارائه دهد. Nintendo Switch ، PC ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی Electronic Arts, Hazelight Studios, It Takes Two منبع متن: gamefa