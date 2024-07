تجربه بازیگر Elden Ring در نقش Igon برای او سخت و طاقت‌فرسا بوده است

ریچارد لینترن (Richard Lintern)، بازیگر شخصیت Igon در بسته الحاقی Elden Ring: Shadow of the Erdtree، می‌گوید این تجربه برای وی از نظر فیزیکی و احساسی سخت و خسته‌کننده بوده است. ریچارد لینترن به عنوان بازیگر بریتانیایی سینما، تئاتر و تلویزیون، که به خاطر نقش‌هایش در فیلم‌های Death in Paradise و Silent Witness شناخته می‌شود، […]