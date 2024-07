نخستین تریلر فیلم Captain America: Brave New World منتشر شد

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره می‌توانیم شاهد ماجراجویی‌های کاپیتان آمریکا جدید دنیای سینمایی مارول در تریلر فیلم Captain America: Brave New World باشیم.

پس از مدت‌ها تاخیر، به راه افتادن اعتصابات هالیوود و انجام فیلم‌برداری‌های مجدد بالاخره زمان مورد انتظار طرفداران دنیای سینمایی مارول فرا رسیده تا شاهد کاپیتان آمریکا جدید این فرنچایز در فیلم Captain America: Brave New World با حضور بازیگرانی نظیر آنتونی مکی، هریسون فورد و لیو تایلر باشند که نخستین تریلر آن منتشر شده و نوید وقایعی جذاب و هیجان انگیز را در فاز پنجم می‌دهد.

این فیلم که استودیو مارول از آن به عنوان روایتی سیاسی محور یاد کرده و آن را با اثری تحسین شده و به یاد ماندنی همچون Captain America: The Winter Soldier مقایسه نموده، روایت‌گر چالش‌هایی خواهد بود که سم ویلسون با بر عهده گرفتن لقب دوست سابق خود یعنی استیور راجرز با آن‌ها روبرو می‌شود تا حدی که او را در برابر دولت مردان کشور ایالات متحده آمریکا قرار داده است. در ادامه می‌توانید این تریلر جذاب را مشاهده نمایید.

نکته حائز اهمیت به نمایش در آمده به حضور دنی رمیرز در قامت واکین تورس مربوط می‌شود که در کمیک‌های مارول به عنوان جانشین فالکون شناخته شده و در مجموعه تلویزیونی The Falcon and the Winter Soldier نیز به این قضیه اشاره شده و به نظر می‌رسد که او به عنوان دوست و متحد سم ویلسون حضور چشمگیری در فیلم جدید کاپیتان آمریکا خواهد داشت. نکته دیگر سکانس‌هایی با حضور جانکارلو اسپوزیتو می‌باشد که به عنوان یکی از ویلن‌های فیلم شناخته می‌شود.

فیلم Captain America: Brave New World که امید می‌رود تا بتواند میراث ۳گانه کاپیتان آمریکا را حفظ نماید، برای اکران در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۵ بهمن ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.

منبع: هالیوود ریپورتر