نقدها و نمرات فیلم Fly Me to the Moon

فیلم Fly Me to the Moon با هنرنمایی چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون توانسته نمرات خوبی از منتقدان بگیرد.

فیلم «من را به ماه پرواز بده» اثری در عاشقانه، کمدی و درام به شمار می‎‌رود که سکان کارگردانی آن را گرگ برلانتی در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز رز گیلروی قلم زده است. در این فیلم، اسکارلت جوهانسون و چنینگ تیتوم نقش‌های اصلی داستان را بازی می‌کنند.

منتقدان بر این باور هستند که فیلم «من را به پرواز بده» به خوبی توانسته از جذبه میان اسکارلت جوهانسون و چنینگ تیتوم بهره ببرد، حتی با وجود اینکه این فیلم از داستان و روایت چندان خوبی بهره نمی‌برد اما این فیلم عاشقانه به اندازه کافی جذاب است که تماشای آن را برای مخاطبان دلپذیر کند.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۱۲۷ نقد برای فیلم «من را به ماه پرواز بده» منتشر شده که امتیاز ۶۵ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۵۲ از صد برای این فیلم به ثبت رسیده که بر اساس ۳۹ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این فیلم را مشاهده می‌کنید.

