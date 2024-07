بازی The First Descendant طی هفته اول انتشار به بیش از ۱۰ میلیون پلیر دست یافت

شرکت Nexon آمار مجموع تعداد بازیکنان عنوان شوتر سوم شخص رایگان The First Descendant را منتشر کرده است. Nexon در توییتر اعلام کرد که The First Descendant تنها در هفته اول انتشار خود توسط بیش از ۱۰ میلیون پلیر تجربه شده است. متن این توییت به شرح زیر است: از شما برای حمایت‌های فوق‌العاده و […]