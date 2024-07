تصاویر جدیدی از The Wolf Among Us 2 منتشر شد

استودیوی Telltale به مناسبت سالگرد تاسیس خود، تصاویر جدیدی از بازی موردانتظار The Wolf Among Us 2 به اشتراک گذاشت. این استودیو طی پیامی در شبکه اجتماعی X، چنین گفت: امروز برای ما روز مهمی است، چرا که سال‌ها پیش در چنین روزی، استودیوی Telltale تاسیس شد. ما بدون حمایت شما، نمی‌توانستیم برگردیم. پس از […]

Telltale games, The Wolf Among Us 2

منبع متن: gamefa