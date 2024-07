از همکاری میان Call of Duty و WWE رونمایی شد

شرکت Activision از کراس‌اور جدید سری Call of Duty خبر داد. این همکاری که با برند WWE می‌باشد، در فصل پنجم بازی رخ خواهد داد. حساب رسمی Call of Duty در شبکه اجتماعی X، با انتشار این پست از همکاری مذکور رونمایی کرد: قرار است یک اسمک‌دون داشته باشیم! WWE در فصل پنجم Call of […]