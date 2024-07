سریال Shōgun جوایز متعددی در مراسم TCA Awards کسب کرد

سریال Shōgun و سریال Hacks در مراسم TCA Awards توانستند جوایز متعددی را به دست بیاورند.

انجمن منتقدان تلویزیون (TCA) برندگان چهلمین مراسم TCA Awards را اعلام کردند و دو سریال موفق شدند تا جوایز متعدد و برجسته‌ای را در این مراسم برای فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تلویزیون دریافت کنند. بیش از ۲۳۰ خبرنگار برجسته و سرشناس آمریکایی و کانادایی عضو این انجمن درباره بهترین سریال‌های پخش شده در این فصل رأی دادند و بهترین‌ها را انتخاب کردند.

سریال موفق و برجسته شبکه اف ایکس یعنی سریال Shōgun توانسته در پنج بخشی که نامزد بوده، چهار جایزه دریافت کند و سریال Hacks محصول سرویس آنلاین مکس نیز در دو بخش برنده جایزه شده است. در ادامه فهرست کاملا برندگان این رویداد آورده شده است.

دستاورد فردی در ژانر درام: آنا ساوای – سریال SHŌGUN

دستاورد فردی در ژانر کمدی: جین اسمارت – سریال HACKS

دستاورد برجسته در اخبار و اطلاعات: QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV

دستاورد برجسته در برنامه‌سازی واقعی: برنامه THE TRAITORS

دستاورد برجسته در برنامه کودکان: برنامه BLUEY محصول سرویس آنلاین دیزنی پلاس

دستاورد برجسته در برنامه خانوادگی: سریال DOCTOR WHO

دستاورد برجسته در برنامه گفتگو: برنامه JOHN MULANEY PRESENTS: EVERYBODY’S IN LA

بهترین سریال جدید: سریال SHŌGUN

دستاورد برجسته در فیلم‌ها و مینی‌سریال‌ها: سریال BABY REINDEER

دستاورد برجسته در ژانر درام: سریال SHŌGUN

دستاورد برجسته در ژانر کمدی: سریال HACKS

سریال سال: سریال SHŌGUN

دستاورد برجسته شغلی: آندره براگر

جایزه Heritage Award: سریال TWIN PEAKS

منبع: collider