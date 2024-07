فقط تا ۲۵ تیر برای تجربه این عناوین بر روی سرویس گیم پس فرصت دارید.

اگر از مشترکین گیم پس هستید، تا دوشنبه، یعنی ۱۵ جولای (۲۵ تیر)، وقت دارید این ۵ بازی را قبل از حذف شدن‌شان از سرویس تجربه کنید.

پلتفورم نام بازی تاریخ PC/Xbox/Cloud Figment 2: Creed Valley ۱۵ جولای PC/Xbox/Cloud Coffee Talk Episode 2 ۱۵ جولای PC/Xbox/Cloud TOTEM ۱۵ جولای PC Sins of a Solar Empire: Rebellion ۱۵ جولای PC/Xbox/Cloud The Wandering Village ۱۵ جولای

همچنین طبق معمول، شما می‌توانید تا بیش از ۲۰ درصد تخفیف برای خرید این عناوین قبل از خروج آن‌ها از گیم پس داشته باشید؛ بنابراین اگر علاقه‌مند به نگهداری این بازی‌ها به صورت مادم‌العمر هستید، اکنون بهترین زمان برای دست به جیب شدن است.

لازم به ذکر است که با خارج شدن این عناوین از گیم پس در تاریخ ۱۸ جولای (۲۸ تیر)، دو بازی دیگر یعنی Flintlock: The Siege of Dawn و Dungeons of Hinterberg، به عنوان جایگزین به این سرویس اضافه خواهند شد.