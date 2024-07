انتشار ویدیو تبلیغاتی جدید فیلم Alien: Romulus

طرفداران ژانر وحشت و فرنچاز بیگانه می‌توانند به زودی شاهد اکران فیلم جذاب و هیجان انگیز Alien: Romulus باشند که ویدیو تبلیغاتی جدیدی دریافت کرده است.

در شرایطی که ریدلی اسکات مشغول فیلم‌برداری دنباله فیلم گلادیاتور بوده که نخستین تریلر آن اخیراً منتتشر شده، خالق آثاری نظیر Don’t Breathe و The Girl in the Spider’s Web یعنی فده آلوارز وارد میدان شده تا سکان هدایت تازه‌ترین فیلم از فرنچایز ترسناک و علمی تخیلی بیگانه تحت عنوان Alien: Romulus را بر عهده داشته باشد که تریلر و ویدیوهای به نمایش در آمده از آن با استقبال بسیار خوبی از سوی طرفدارانش روبرو شده است.

این فیلم مورد انتظار در عین این که سعی دارد تا به ریشه‌های نمادین فرنچایز بیگانه پایبند باشد، به لطف حضور عوامل جدید سعی دارد تا المان‌های نو و تازه‌ای را نیز به معرض نمایش بگذارد که از حس و حال متفاوتی برای طرفداران ژانر وحشت برخوردار خواهد بود. حال نیز ویدیو جدیدی از این دنباله منتشر شده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

فیلم Alien: Romulus با حضور بازیگرانی همچون ایزابلا مرسد، اسپایک فیرن و ایلین وو برایک اکران در تاریخ ۱۶ اوت (۲۶ مرداد) برنامه ریزی شده است.

