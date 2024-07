The Witcher 4 پیشرفته‌ترین بازی سی‌دی پراجکت رد خواهد بود

سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) می‌گوید بازی مورد انتظار The Witcher 4 پیشرفته‌ترین ساخته‌ی این استودیوی لهستانی خواهد بود. بسیاری از طرفداران منتظر رونمایی رسمی از نسخه جدید سری The Witcher هستند. The Witcher 3 نقش بزرگی در صنعت بازی بر جا گذاشت و بسیاری از گیمرها همچنان به تجربه این اثر می‌پردازند. در […]

محسن رضوی فر ۱۲:۵۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴