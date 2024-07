خاندان‌های بسیار برجسته‌ای در سریال Game Of Thrones به نمایش گذاشته شدند که جزو قدرتمندترین خاندان‌ها هستند.

وجود تعداد زیادی خاندان‌های قدرتمند و متخاصم در سریال «بازی تاج و تخت» سبب شده بود تا جنگ داخلی برای تصاحب تخت آهنین درگیری‌ای باشد که در آن برنده واقعاً نامشخص باشد. از لنیسترها تا استارک‌ها تا تارگرین‌ها، هر خانواده بزرگ در وستروس در یک مقطع زمانی مسیری مناسب برای تصاحب کرسی قدرت در وستروس و حکومت بر هفت پادشاهی داشتند. با این حال، برخی از خاندان‌های سریال «بازی تاج و تخت» قدرتمندتر از دیگران هستند و وقتی که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که برخی از آن‎‌ها هرگز مقدر به حکمرانی کردن نیستند.

در حالی که خاندان تارگرین قرن‌ها بر وستروس حکومت می‌کرد، حتی قبل از اتفاقات سریال House of the Dragon، سقوط آن‌ها پس از شورش پادشاه رابرت براتیون منجر به خلأ قدرت شد. مرگ پادشاه رابرت در فصل اول سریال «تاج و تخت» به طور ناگهانی قدرت فردی هر کدام از خاندان‌ها در این سریال را مهم‌تر از همیشه کرد. خاندان‌ها به جای رقابت برای نفع خودشان در پایتخت، در وضعیتی قرار داشتند که برای به دست آوردن تخت آهنین تلاش می‌کردند.

خاندان تارگرین

