۱۴. One Piece: Grand Adventure

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Ganbarion

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PS2, GameCube

بازی One Piece: Grand Adventure یک بازی ویدیویی هیجان‌انگیز است که به شما امکان می‌دهد قسمت‌های اولیه‌ی سفر حماسی لوفی برای تبدیل شدن به پادشاه دزدان دریایی را تجربه کنید. Grand Adventure به دنبال مسیر نسخه‌ی قبلی خود، One Piece: Grand Battle، مبارزات هیجان‌انگیز تک به تک را با پیچ و تاب‌های تازه بهبود می‌بخشد. هرچند این دنباله فراتر رفته و حالت ماجراجویی گسترده‌ای را معرفی می‌کند. در این حالت جدید، بازیکنان فرمان Going Merry، کشتی نمادین مجموعه را بر عهده می‌گیرند و در آب‌های وسیع Grand Line حرکت می‌کنند.

حالت ماجراجویی شما را وارد یک داستان جذاب پر از چهره‌های آشنا و چالش‌های جدید می‌کند. در این میان همانطور که جزایر مختلف را کاوش می‌کنید، با شخصیت‌های متنوعی روبرو می‌شوید که برخی دوستانه و برخی آماده‌اند تا در نبرد‌های هیجان‌انگیز با شما درگیر شوند. پیروزی‌ها می‌تواند منجر به پیوستن اعضای جدید خدمه به شما یا شانس شرکت در مینی‌گیم‌هایی شود که به ماجراجویی‌تان عنصر جدید و لذت‌بخشی می‌بخشد.