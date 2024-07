استودیوی یاکوزا: طرفداران از بازی بعدی سری شگفت‌زده خواهند شد

در طول رویداد Essence of Fandom در نمایشگاه Anime Expo، این شرکت در مورد آنچه که روی آن کار می‌کند، صحبت کرد. حال به گفته چندین هوادار حاضر، استودیو گفته که با اینکه نمی‌توانند این پروژه را لو دهند اما به نظر می‌رسد که بازیکنان از آن شگفت‌زده خواهند شد. ظاهرا استودیو به جای اشاره به یک مجموعه جدید به به اثر بعدی Like A Dragon اشاره داشته است. آخرین بازی این سری، Like A Dragon: Infinite Wealth بود که در اوایل سال جاری منتشر شد و مورد استقبال گسترده منتقدان و طرفداران قرار گرفت.

در حالی که این مجموعه قبلا در قالب بازی‌های اکشن عرضه می‌شد، زمانی که از نام یاکوزا در غرب به نام Like A Dragon تبدیل شد، بازی‌های آن بیشتر به سمت سبک نقش‌آفرینی نوبتی متمایل شدند. البته این موضوع چندان هم برای سری بد نشد و در چند سال اخیر شاهد نسخه‌های جذابی و به خصوص نسخه‌ هشتم، از این مجموعه بوده‌ایم.

در کنار نسخه جدید، لایو اکشن Like a Dragon: Yazkua نیر قرار است به آمازون پرایم بیاید. این سریال مورد انتظار شامل شش قسمت خواهد بود که سه قسمت اول در ۲۵ اکتبر (۴ آبان) و سه قسمت پایانی در ۱ نوامبر (۱۱ آبان) پخش خواهند شد. این سریال که در ژاپن تولید می‌شود، به زبان ژاپنی و در کنار آن، زیرنویس یا با صدای دوبله نیز در دسترس خواهد بود.

این سریال قرار است در دو دوره زمانی ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ جریان داشته باشد و زندگی، دوستان دوران کودکی و عواقب تصمیمات یک جنگجوی ترسناک و بی‌همتای یاکوزایی با وجدان و مسئولیت‌پذیر را را دنبال می‌کند. کارگردان‌های این سریال مورد انتظار، ماساهارو تاکه (Masaharu Take) و کنگو تاکیموتو (Kengo Takimoto) هستند. گفته شده که ریوما تاکوچی (Ryoma Takeuchi) در نقش کیریو کازوما بازی خواهد کرد.

