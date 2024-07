اطلاعاتی از فیلم Sonic The Hedgehog 3 منتشر شد

به لطف تام هولکنبورگ ملقب به Junkie XL در قامت آهنگساز فیلم Sonic The Hedgehog 3 اطلاعاتی از این دنباله مورد انتظار منتشر شده است.

یکی از توانمندترین و بزرگترین آهنگسازان هالیوود تام هولکنبورگ نام دارد که تحت عنوان Junkie XL ساخت موسیقی برای پروژه‌های مشهوری نظیر Batman v Superman: Dawn of Justice و Zack Snyder’s Justice League را در همکاری با اسطوره‌ای به نام هانس زیمر بر عهده داشته و از قضا تهیه آلبوم فیلم‌های Sonic the Hedgehog و Sonic the Hedgehog 2 را نیز در کارنامه‌اش به ثبت رسانده که مسبب خلق لحظاتی جذاب و هیجان انگیز با تم موسیقی خاص و منحصر به فرد خود شده است. هنرمندی که برای تکمیل این ۳گانه وظیفه ساخت موسیقی فیلم مورد انتظار Sonic The Hedgehog 3 را نیز بر عهده گرفته که رویارویی سونیک و شدو را با حضور کیانو ریوز ترتیب داده است.

در حالی که اطلاعات چندانی از این دنباله در دسترس نمی‌باشد اما تام هولکنبورگ در تازه‌ترین مصاحبه خود اعلام کرده که پروسه تولید به پایان رسیده و موفق شده تا فیلم را به صورت کامل تماشا نماید.

در واقع باید بگویم که فیلم را برای نخستین‌بار دیروز تماشا کردم و می‌دانم که درباره چه چیزی خواهد بود. با کارگردان این پروژه یعنی جف فاولر در ارتباط هستم و برای مدتی طولانی او را می‌شناسم که سابقه کار در استودیو بلور را داشته و در آن زمان در ساخت موسیقی Deadpool و Terminator: Dark Fate مشارکت داشتیم. من ۲ پسر جوان دارم و به عنوان یک آهنگساز فرصت بسیار مناسبی بوده تا بتوانیم فیلمی که روی آن کار می‌کنم را مشاهده نمایم؛ اثری که آن‌ها به شدت طرفدارش بوده و فیلم‌های اول و دوم را شاید که جمعاً ۲۰ باری تماشا کرده‌اند. از بابت آن چه که قرار است مشاهده نمایند، بسیار هیجان‌زده هستم.

فیلم Sonic The Hedgehog 3 که باری دیگر میزبان حضور جیم کری در قامت شرور نمادین فرنچایز سونیک می‌باشد، در تاریخ ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) اکران خواهد شد.

منبع: اسکرین‌رنت