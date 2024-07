حضور تام هاردی در هر فیلمی با آن استایل مخصوص، قطعا مخاطبین را به پای اثر می‌کشاند. The Bikeriders نیز جزو همین فیلم‌هاست.

اثری که تیپ و استایل خفن تام هاردی و آستین باتلر، مخاطب را مجذوب فضای آن می‌کند. اما اگر یک دقیقه از این تیپ و فضا فاصله گرفته و با نگاهی نقادانه به فیلم The Bikeriders نگاه کنیم، این فیلم هیچ چیزی نیست. تمام فیلم در چند موتور خفن، تیپ و استایل بازیگران آن خلاصه می‌شود. The Bikeriders بیشتر تبلیغ زندگی موتور سواری است تا یک فیلم سینمایی. پس در همین اول چنین می‌شود گفت که اگر به موتور علاقه دارید، The Bikeriders می‌تواند میل موتوربازی شما را ارضا کند. به غیر از این ما اصلا با یک فیلم طرف نیستیم.