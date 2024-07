ظاهراً شخصیت Link در The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom قابل بازی خواهد بود

با وجود اینکه Zelda کاراکتر اصلی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که Link نیز به عنوان شخصیت قابل بازی در این اثر حضور خواهد داشت.

رتبه‌بندی اخیر ESRB برای The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom نشان می‌دهد که شخصیت Link در این عنوان اکشن ماجراجویی قابل بازی خواهد بود. در حال حاضر اطلاعات زیادی پیرامون نقش Link در بازی وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که بازیکنان، بخش مقدمه را با او شروع کنند و سپس با شخصیت Zelda همراه شوند. این تنها یک حدس و گمانه‌زنی است و باید منتظر انتشار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.

در خلاصه توضیحات ESRB در مورد این بازی آمده است:

این بازی یک اثر ماجراجویی است که بازیکنان در آن، در نقش Zelda قرار می‌گیرند. او تلاش می‌کند شکاف‌ها را در سراسر Hyrule از بین ببرد و Link را نجات دهد. بازیکنان در حین مبارزه با دشمنان سبک (مانند انسان‌ها و موجودات) محیط‌های مختلف را کاوش می‌کنند. آن‌ها در نقش Link می‌توانند از شمشیر و تیر و کمان برای شکست دادن دشمنان استفاده کنند. Zelda قادر است در مبارزات از یک چوب جادویی به منظور احضار موجودات (مانند شوالیه‌های wind-up، سربازان خوکی، Slime) استفاده کند. برخی از دشمنان را می‌توان با آتش زدن شکست داد و موجودات دیگر با شکست خوردن در مه محو می‌شوند. سکانس‌های مبارزات تا حدودی سریع و دیوانه‌وار هستند و چندین دشمن در آن واحد حمله می‌کنند.

بازی The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۵ مهر ۱۴۰۳) برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.