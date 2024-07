نقدها و نمرات بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess از شرکت Capcom در حال انتشار هستند. با بخش نتیجه‌گیری برخی از بررسی‌ها همراه باشید.

گیمفا نیز همراه با پایان امبارگوی بازی، نقد و بررسی خود از این عنوان را منتشر کرد که ابتدا نتیجه‌گیری آن را با شما به اشتراک می‌گذاریم:

Gamefa 7/10

بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess، تجربه‌ای خاص و دوگانه از یک عنوان هیبریدی اکشن و استراتژیک به شمار می‌آورد که تم و اتمسفری بسیار خاص و جدید را به مخاطبان ارائه می‌دهد. اگر المان‌های گیم پلی عمیق‌تر می‌بودند و بازی در کل ساختاری کامل‌تر داشت، بزرگ‌ترین مشکل بازی یعنی تکراری شدن روند تجربه و یکنواختی مراحل نیز تا حد خوبی برطرف می‌شدند. با این وجود اگر با تم شرقی و ژاپنی ارتباط خوبی برقرار می‌کنید، Kunitsu-Gami: Path of the Goddess می‌تواند تجربه‌ای جالب برای شما به ارمغان بیاورد.

مصطفی زاهدی