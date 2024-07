به‌تازگی یکی از سازندگان محتوای بازی‌های FromSoftware، طی ویدیویی جدیدترین اژدهای بزرگ میان بازی‌های این استودیو را پیدا کرده است.

Zullie The Witch، یوتیوبری است که در مورد نکات مخفی بازی‌های Souls تولید محتوا می‌کند. او به‌تازگی جسد اژدهایی باستانی را در Lands of Shadows پیدا کرده که با قد ۳۹۲ متری، رکورد بزرگترین اژدها را میان بازی‌های FromSoftware شکسته است. این رکورد پیش‌تر در اختیار جسد Gransax بود در شهر Leyndell در بازی Elden Ring بود. او ۳۲۸ متر قد دارد. رتبه سوم نیز توسط The Dragon God بازی Demon Souls تصاحب شده است.

پیروز جدید این مسابقه بر خلاف دو اژدهای دیگر نام به‌خصوصی ندارد. او در بخش پایینی Jagged Peak قرار گرفته و با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارد، گویا مدت زیادی از مرگش گذشته است. ممکن است در آینده اطلاعات بیشتری درباره داستان این اژدها و چگونگی مرگش کشف شود اما در حال حاضر چیز زیادی درباره او نمی‌دانیم.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree هم‌اکنون در دسترس کنسول‌های نسل هشتم و نهم و PC قرار دارد.