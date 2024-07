انتشار تیزر و پوستر انیمه Given: To The Sea

طرفداران مجموعه آثار انیمه‌ای Given به زودی با پخش Given: To The Sea شاهد پایان داستان ماجراجویی‌های گروه موسیقی دوست داشتنی خواهند بود.

یکی از جذاب‌ترین مجموعه‌های دنیای انیمه حول محور موضوعاتی نظیر موسیقی و دوستی به آثار Given مربوط می‌شود که طی سال‌های اخیر پروژه‌های سینمایی ارزشمندی را دریافت نموده و حال به نظر می‌رسد که به پایان مسیر ماجراجویی‌های گروه موسیقی اونویاما، مافویو، گیون و ریتسوکا رسیده باشیم که با انتشار تیزر و پوستری از عنوان مورد انتظار Given: To The Sea رونمایی شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

در تیزر منتشر شده شاهد هستیم که مافویو با گذشته خود کنار آمده و رابطه‌ با دوستانش را بهبود بخشیده و زمانش فرا رسیده تا گروه موسیقی آن‌ها به نام Given پا پس نکشیده و مهمترین چالش زندگی خود را در کنار یکدیگر تجربه نمایند.

انیمه سینمایی Given: To The Sea برای اکران در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) در کشور ژاپن برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک