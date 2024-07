آگهی شغلی Gears of War: E-Day وجود حالت چندنفره را تایید می‌کند

به دنبال نگرانی‌ها پیرامون احتمال عدم وجود بخش چندنفره در Gears of War: E-Day، یک فهرست شغلی وجود این حالت را تایید کرده است. استودیوی کوالیشن (The Coalition) قصد دارد با Gears of War: E-Day کارهای هیجان‌انگیزی را انجام می‌دهد و در عین حال، تمرکز این تیم بر بازگرداندن این سری به ریشه‌های خود است. […]

آگهی شغلی Gears of War: E-Day وجود حالت چندنفره را تایید می‌کند محسن رضوی فر ۱۵:۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶