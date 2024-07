تاریخ عرضه The Casting of Frank Stone با انتشار تریلری مشخص شد

استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) و Behaviour Interactive سرانجام تاریخ انتشار بازی The Casting of Frank Stone را اعلام کردند. بر این اساس، بازی مذکور در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۳ شهریور ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد. The Casting of Frank Stone یک بازی تک‌نفره ترسناک […]