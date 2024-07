انتشار تریلر فیلم Across the River and Into the Trees

تریلر فیلم اقتباسی و درام Across the River and Into the Trees با حضور بازیگرانی همچون لیو شرایبر و جاش هاچرسون منتشر شده است.

اگر که با نویسنده مشهور و تاثیرگذار آمریکایی ارنست همینگوی آشنایی داشته باشید، باید نام یکی از بهترین رمان‌های وی یعنی Across the River and Into the Trees را شنیده باشید که اقتباسی سینمایی از آن توسط پائولا اورتیس در دست ساخت بوده و از بازیگرانی نظیر لیو شرایبر، ماتیلده د آنجلیس و جاش هاچرسون بهره برده است. اثری که امروز تریلری از آن منتشر شده است.

در این فیلم با فرمانده پرافتخاری از جنگ جهانی دوم به نام ریچارد کانتول آشنا می‌شویم که علی‌رغم برخورداری از بیماری لاعلاج سعی دارد تا آخر هفته خود را در آرامش سپری نماید و به همین منظور به ایتالیا و ونیز سفر کرده و رویارویی او با شخصیت‌هایی که انتظارشان را نداشته سبب می‌گردد تا امید به زندگی درونش شعله‌ور شده و از دیدگاه متفاوتی روزهای خود را سپری نماید. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده نمایید.

فیلم Across the River and Into the Trees در تاریخ ۲۹ اوت (۸ شهریور) اکران خواهد شد.

منبع: comingsoon