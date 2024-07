شایعه: دنباله Rainbow Six Siege در حال توسعه است

اطلاعات جدید فاش شده نشان می‌دهد که یوبیسافت (Ubisoft) در حال ساخت Rainbow Six Siege 2 است و احتمال دارد به‌زودی از آن رونمایی شود.

افشاگری که ادعا کرده به عنوان توسعه‌دهنده روی Rainbow Six Siege 2 کار می‌کند، جزئیات جالبی را در مورد این بازی به اشتراک گذاشته است. به گفته وی، این عنوان بیش از چهار سال در دست توسعه قرار دارد و پروسه ساخت آن رو به پایان است.

بر اساس گزارش‌ها، Rainbow Six Siege 2 با بهره‌گیری از موتور اسنودراپ (Snowdrop) ساخته می‌شود. از این موتور در ساخت سری The Division و عناوین Star Wars Outlaws، Avatar و XDefiant استفاده شده است. به گفته این افشاگر، تیم توسعه موتور بازی را به دلیل برخی مشکلات نسخه اول تغییر داد. این دنباله همچنین از یک سیستم ضد تقلب جدید ساخته شده توسط یوبیسافت بهره می‌برد.

یوبیسافت در ابتدا قصد داشت این دنباله را در رویداد Six Invitational 2024 در برزیل معرفی کند. با این حال، به دلیل برخی تاخیرها در روند توسعه، آن‌ها این اعلامیه را به Six Invitational 2025 در بوستون موکول کرده‌اند. همچنین گفته شده این رویداد به عنوان آخرین رویداد Rainbow Six Siege Esports قبل از انتقال مستقیم به نسخه کامل Siege 2، مشابه کاری که ولو (Valve) برای CS: GO قبل از انتقال به Counter-Strike 2 انجام داد، عمل خواهد کرد.

