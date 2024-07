معرفی بازی جدید Like A Dragon در توکیو گیم شو ۲۰۲۴

استودیوی Ryu Ga Gotoku به تازگی اعلام کرده است که نسخه جدیدی از سری Like A Dragon را برای معرفی در نمایشگاه Tokyo Game Show 2024 در نظر گرفته است.

علاوه بر این، پنج نفر جهت ایفای نقش در یاکوزای بعدی معرفی شده‌اند. این افراد عبارتند از Misoshiru (مجری/مفسر بازی)، Ai Hongo (بازیگر بزرگسال)، Enako (کاس‌پلیر)، Kaho Shibuya (نویسنده، تولیدکننده محتوا و کاس‌پلیر) و Seiko Kirishima (مجری مسابقات). این پنج نفر به همان روشی که در بازی Yakuza: Like A Dragon از شخصیت‌های واقعی استفاده شده بود، در بازی حضور خواهند داشت.

آخرین نسخه از سری Like A Dragon، یعنی Like A Dragon: Infinite Wealth، در ژانویه ۲۰۲۴ عرضه شد. چند ماه قبل از آن، استودیوی RGG بازی Like A Dragon: The Man Who Erased His Name را که یک اسپین‌آف (داستان جانبی) بین بازی‌های Yakuza 6 و Yakuza: Like A Dragon به شمار می‌آید، منتشر کرد.