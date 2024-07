تریلر فیلم A Different Man با بازی سباستین استن منتشر شد

به تازگی تریلری برای فیلم سینمایی A Different Man با هنرنمایی سباستین استن در نقش اصلی منتشر شده است. کمپانی A24 به تازگی تریلری را برای فیلم A Different Man منتشر کرده است، فیلمی که در آن ستاره فیلم Captain America: The Winter Soldier یعنی سباستین استن نقش شخصیت اصلی داستان را به تصویر می‌کشد […]