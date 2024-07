سریال Something Very Bad Is Going To Happen به سفارش نتفلیکس ساخته خواهد شد

سریال Something Very Bad Is Going To Happen به سفارش نتفلیکس ساخته خواهد شد امیررضا نوذرپور ۱۷:۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

به تازگی اعلام شد که سریال ترسناک و روانشناختی Something Very Bad Is Going To Happen به سفارش نتفلیکس ساخته خواهد شد. سریال Something Very Bad Is Going To Happen توسط هیلی ز. بوستون ساخته خواهد شد و در کنار هیلاری لیوین و برادران دافر (خالقین سریال Stranger Things) از تهیه‌کنندگان اجرایی این سریال نیز خواهد بود. در صحبتی، برادران دافر بوستون را به خاطر دیدگاه خلاقانه و وحشت‌آورش تحسین کردند: وقتی برای اولین بار فیلمنامه‌ی هیلی را خواندیم، حیرت‌زده شدیم. او استعدادی جدید با دیدگاهی خاص است. نوشته‌ی او پیچیده، ترسناک و بامزه است. ما خیلی خوشبخت هستیم که تهیه‌کننده‌ی اولین اثر او هستیم و نمی‌توانیم صبر کنیم تا آن را با بقیه‌ی دنیا به اشتراک بگذاریم. اطلاعاتی چندانی در رابطه با سریال Something Very Bad Is Going To Happen در دسترس نیست و حتی نمی‌دانیم چه بازیگرانی در آن نقش خواهند داشت، با اینحال می‌دانیم که این سریال در یک مراسم عروسی روایت می‌شود و درباره‌ی اتفاقات بسیار بدی است که برای عروس و داماد پیش از عروسی‌شان رخ خواهد داد. منبع: comingsoon

