بازی Natsu-Mon کمتر از یک ماه آینده در غرب عرضه می‌شود؛ تریلر آن را ببیند

این بازی که توسط استودیوهای Toybox و Millennium Kitchen ساخته شده، در جولای ۲۰۲۳ در ژاپن برای نینتندو سوییچ و پس از آن در ژوئن ۲۰۲۴ برای رایانه‌های شخصی عرضه شد. با این حال عرضه بازی محدود به کشور ژاپن بود و حال قرار است برای بازیکنان در سراسر جهان با قیمت تقریبا ۴۰ دلار در دسترس قرار گیرد. نسخه دموی سوییچ نیز در ۳۰ جولای (۹ مرداد) عرضه می‌شود.

در این بازی یک گروه سیرک به شهر یوموگی، یک شهر روستایی در ژاپن که بین کوه‌ها و اقیانوس قرار دارد، می‌آیند. شما به عنوان پسر رئیس سیرک، باید از یک تابستان خاص پر از ماجرا لذت ببرید. تمام شهر یوموگی و طبیعت اطراف آن دنیایی باز است که در آن می‌توانید حسابی پرسه بزنید و از تابستان نهایت لذت را ببرید. جالب است بدانید که روز‌های تابستان همیشه پر از فعالیت‌هایی مانند ماهیگیری در رودخانه یا صید حشرات نادر در یک مزرعه است. شما همچنین باید به سیرک کمک کنید تا موفق شود و در صورت تمایل با مردم شهر ارتباط برقرار کنید. حتی یک قطار وجود دارد تا بتوانید از یک شهر همسایه دیدن کنید.

ناتسو مون!، جدیدترین اثر کاز آیابی (Kaz Ayabe)، خالق چندین بازی با موضوع تعطیلات تابستانی و نوستالژی دوران کودکی نظیرShin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation ،Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale و سری Boku no Natsuyasumi است. خوشبختانه کاوش در جدیدترین بازی او در جهانی باز، بهتر از همیشه انجام می‌شود و قرار نیست در آن شاهد صفحات لودینگ و وقفه‌های خسته‌کننده باشید.

در این دنیا همچنین شاهد گذر زمان و تغییر شرایط آب و هوایی خواهید بود و این به ماجراجویی‌های شما جذابیت و عمیق بیشتری خواهد بخشید. از شنا کردن در اقیانوس گرفته تا بالا رفتن از کوه‌های باشکوه و غیره، به طور کلی هر گوشه‌ای از دنیای بازی برای کاوش در اختیار شما خواهد بود و با ماجراجویی در آن می‌توانید به خوبی با شادی‌های دوران کودکی خود ارتباط برقرار کنید و خاطرات جدیدی را در دنیایی پر از محتوا ثبت کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی Natsu-Mon کمتر از یک ماه آینده در غرب عرضه می‌شود؛ تریلر آن را ببیند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala