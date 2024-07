نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۴ میلادی اعلام شدند و سریال‌های Shōgun و The Bear مورد توجه قرار گرفتند.

سریال Reservation Dogs، سریال The Gilded Age و سریال The Traitors سرانجام توانستند در دسته‌های اصلی نامزد دریافت جایزه شوند و این در حالی است که سریال Shōgun، سریال The Bear و سریال Abbott Elementary همانطور که انتظار می‌رفت عملکرد خوبی داشتند. در ادامه فهرست کامل نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۴ اعلام شدند.

در مجموع، سریال «شوگان» موفق شد تا با کسب ۲۵ نامزدی بیشترین نامزدی را در نامزدهای ۷۶ مین مراسم امی داشته باشد و پس از آن نیز سریال «بِر» با ۲۳ نامزدی، سریال Only Murders in the Building با ۲۱ نامزدی، سریال True Detective: Night Country با ۱۹ نامزدی در رده‌های بعدی از لحاظ بیشترین نامزدی قرار گرفتند. سریال Baby Reindeer و سریال Fallout نیز هر کدام ۱۱ نامزدی کسب کردند.

بهترین سریال درام

