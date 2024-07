نخستین تصاویر از فیلم Conclave منتشر شد

نخستین تصاویر از فیلم اقتباسی و پررمز و راز Conclave با محوریت شخصیت پاپ منتشر شده که از رالف فاینز در نقشی متفاوت بهره برده است.

رالف فاینز یکی از توانمندترین بازیگر حال حاضر سینما و تلویزیون هالیوود محسوب می‌شود که از آثار درام و سیاسی گرفته تا اکشن و فانتزی، هر شخصیتی را به طرزی استادانه می‌تواند به تصویر بکشد که نمادین‌ترین نقش آفرینی وی به لرد ولدمورت از سری فیلم‌های هری پاتر مربوط شده است. حال در تجربه‌ای متفاوت قرار است تا او را در قامت یک کاردینال مذهبی در فیلم Conclave به کارگردانی ادوارد برگر مشاهده نماییم؛ کارگردانی که در سال ۲۰۲۲ میلادی با فیلم حماسی و جنگی All Quiet on the Western Front حسابی توجهات را به سمت خود جلب نمود.

تازه‌ترین ساخته این کارگردان ۵۳ ساله آلمانی اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته رابرت هریس محسوب می‌شود. داستانی حول محور یک کاردینال که نسبت به اوضاع و شرایط کلیسا کاتولیک مشکوک شده و در حالی که همتایانش برای انتخاب پاپ بعدی آماده می‌شوند، او مجبور می‌شود تا ماموریتی را برای پیدا کردن حقیقتی پررمز و راز آغاز نماید که می‌تواند حتی اعتقاداتش را نیز به چالش بکشد. در ادامه می‌توانید نخستین تصاویر این فیلم را مشاهده نماید.

فیلم Conclave با حضور بازیگرانی نظیر ایزابلا روسلینی، استنلی توچی و جان لیسگو برای اکران در تاریخ ۱ نوامبر (۱۱ آبان) برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر