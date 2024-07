به نظر می‌رسد که استودیو مارول ناکام در پیدا کردن کارگردان فیلم‌های بعدی Avengers باری دیگر به سراغ برادران روسو رفته تا نظر مثبت آن‌ها را جلب نماید.

گرد هم جمع کردن چندین و چند قهرمان و روایت داستانی حول محور تقابل آن‌ها با ابرشروری مرگبار، ریسک بزرگی بوده که نیازمند کارگردان متبحری می‌باشد تا در عین حفظ جذابیت و عدم بروز هر گونه کلیشه و تکرار، بتواند برای هر یک از شخصیت‌ها زمان مناسبی را برنامه ریزی کرده تا مخاطب بتواند با همگی آن‌ها و دغدغه‌هایشان برای نجات جهان همزاد پنداری نماید؛ رویکردی که برادران روسو به طرز موفقیت آمیزی در قبال فیلم‌های Avengers: Infinity War و Avengers: Endgame انجام داده و در عین رقم زدن برخی از بهترین فیلم‌های تاریخ دنیای سینمایی مارول، آثار پرفروشی را نیز به ارمغان آورند که هر کدام فروشی بالای ۲ میلیارد دلار را در باکس آفیس جهانی کسب نموده‌اند.

از آن زمان تاکنون دنیای سینمایی مارول دچار تغییر و تحولات بسیاری شده و به طرز ناامید کننده‌ای در حفظ کیفیت آثار خود با شکست مواجه شده تا حدی که طرفدارانش را بابت فیلم‌های جدید انتقام‌جویان نگران کرده است. مخصوصاً که Avengers: The Kang Dynasty برای اکران در سال ۲۰۲۶ میلادی برنامه ریزی شده و هنوز هیچ کارگردانی برای آن تعیین نشده و در عین حال جاناتان میجرز نیز با اتهامات سنگینی مواجه شده که پایان کار او را با شخصیت کانگ فاتح رقم زده و استودیو مارول را بیش از پیش در باتلاقی از مشکلات فرو برده است.

در چنین شرایط اسفناکی خبرگزاری هالیوود گزارشی را منتشر کرده که می‌تواند کورسوی امیدی برای طرفداران این دنیای سینمایی باشد. گزارشی مبنی بر این که استودیو مارول با برادران روسو وارد مذاکره تا کارگردانی فیلم‌های انتقام‌جویان ۵ و ۶ را به آن‌ها واگذار نماید. مذاکراتی که در مراحل اولیه بوده و در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه آن را پیش بینی نمود. در گذشته خالق فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings یعنی دستین دنیل کرتون برای کارگردانی Avengers: The Kang Dynasty برگزیده شده بود که از سمت خود کناره‌گیری نمود و شان لوی نیز پس از مذاکرات ترجیح داد که خود را در ساخت این فیلم بزرگ و جاه‌طلبانه دخالت ندهد تا استودیو مارول تمام گزینه‌های روی میز خود را از دست بدهد.

همکاری مجدد با برادران روسو می‌تواند اتفاق مثبتی برای MCU باشد؛ زیرا آن‌ها از شناخت کافی با این فرنچایز برخوردار بوده و تجربه لازم را با فیلم‌های انتقام‌جویان ۳ و ۴ کسب کرده‌اند تا بتوانند تعداد زیادی قهرمان را در کنار یکدیگر جمع نمایند. البته که فیلم‌های آتی بیش از پیش چالش برانگیز بوده زیرا به لطف ایده جهان‌های موازی ما با تعدادی ۲ برابر شخصیت بیشتر نسبت به جنگ‌های بی‌نهایت و پایان بازی طرف هستیم که کار هر کارگردانی را سخت و طاقت‌فرسا خواهد کرد.

برادران روسو در گذشته خواهان همکاری مجدد با استودیو مارول بوده و حال شرایط مهیا شده تا سکان هدایت فیلم‌های Avengers: The Kang Dynasty و Avengers: Secret Wars را بر عهده گرفته و برنامه‌های خود را عملی نمایند. باید صبر کرد و دید که مذاکره به چه نتیجه‌ای منتهی خواهد شد.

منبع: هالیوود ریپورتر