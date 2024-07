آپدیت No Man’s Sky: Worlds Part 1 منتشر شد

به‌روزرسانی No Man’s Sky: Worlds Part 1، سیارات، آب و شبیه‌سازی باد در بازی را به طور گسترده‌ای متحول می‌کند. استودیوی Hello Games اخیراً به‌روزرسانی جدیدی تحت عنوان “Worlds” را برای بازی محبوب No Man’s Sky منتشر کرده است. این به‌روزرسانی با تمرکز بر بهبود سیاره‌ها، تجربه‌ای غنی‌تر و با جزئیات خیره‌کننده‌تر را برای کاوشگران […]