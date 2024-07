ایزابلا مرسد در مصاحبه تازه خودش از شرایط فصل دوم سریال The Last of Us صحبت کرده است.

یکی از مورد انتظارترین سریال‌ها که قرار است فصل دوم خودش را پخش کند، سریال «آخرین بازمانده از ما» است که در حال حاضر تولید فصل دوم آن در جریان است و حالا یکی از ستاره‌های جدید آن یعنی ایزابلا مرسد خبر بسیار مهیج و جذابی را از این پروژه اعلام کرده است.

ایزابلا مرسد در هنگام مصاحبه درباره فیلم جدید خودش یعنی فیلم Alien: Romulus به نقش‌آفرینی‌اش در فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» نیز اشاره کرده است. او قرار است در فصل دوم نقش شخصیت دینا را بازی کند که به همراه الی به سیاتل سفر می‌کنند تا از WLF انتقام بگیرند.

