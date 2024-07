در یک نظرسنجی The Last of Us Part 2 به عنوان بهترین ساخته ناتی داگ انتخاب شد

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که به اعتقاد طرفداران، The Last of Us Part 2 بهترین بازی استودیوی ناتی داگ تا به امروز است.

استودیوی ناتی داگ در طی دهه‌های گذشته آی‌پی‌های مختلف شامل Crash Bandicoot، Uncharted، The Last of Us و Jak and Daxter را معرفی کرده است و میلیون‌ها بازیکن از تجربه این عناوین لذت برده‌اند. این امر انتخاب بهترین بازی از لیست عناوین ناتی داگ را دشوار می‌کند. با این حال، طی یک نظرسنجی مشخص شد که The Last of Us Part 2 بهترین ساخته این استودیو است.

در یک نظرسنجی جدید در انجمن Resetera از طرفداران خواسته شد تا بهترین بازی ناتی داگ را انتخاب کنند. The Last of Us Part 2 با کسب حدود ۴۱ درصد از کل آرا در صدر قرار گرفت. پس از آن، The Last of Us با حدود ۲۱ درصد از کل آرا و Uncharted 2 با نزدیک به ۱۸ درصد از کل آرا به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بازی The Last of Us Part 2 نزدیک به چهار سال پیش برای پلی استیشن ۴ منتشر شد و در اوایل سال جاری میلادی نیز ریمستر آن برای پلی استیشن ۵ در دسترس قرار گرفت.

PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Naughty Dog, Sony, the last of us part 2

منبع متن: gamefa