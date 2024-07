چنینگ تیتوم از بازی در فیلم Blink Twice می‌گوید

چنینگ تیتوم از بازی در فیلم Blink Twice می‌گوید امیررضا نوذرپور ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

چنینگ توتوم که در فیلم Blink Twice به کارگردانی زوئی کراویتز نقش‌آفرینی ‌می‌کند، از شخصیت روانپریش خود در این فیلم می‌گوید. چنینگ توتم بیشتر برای بازی در فیلم‌های کمدی و کمدی-رمانتیکی مثل فیلم‌های Two Jump Street ،She’s the Man و سری فیلم‌های Magic Mike مشهور است. به جز فیلم‌های کمدی، او در آثار عاشقانه، درام، اکشن و علمی-تخیلی نیز حضور داشته است. با اینحال در فیلم Blink Twice او برای اولین بار نقش شخصیتی تاریک‌تر و شرورتری را برعهده دارد. با توجه به عکس‌های پشت صحنه و تریلر فیلم Blink Twice می‌توان به این پی برد که چنینگ توتوم نقش بسیار متفاوت‌تری نسبت به دیگر نقش‌هایش دارد و خود او در مصاحبه‌ای می‌گوید که تا به حال نقش کسی مثل اسلیتر کینگ، نام شخصیت او در فیلم، را نداشته است. برای اولین بار است که نقش فردی مثل او را بازی می‌کنم. من همیشه یک ارتباط و علاقه‌ای نسبت به نقش‌هایی که بازی می‌کنم دارم و فکر نمی‌کنم هیچوقت به کسی بگویم که چه چیزی در ذهنم ساختم تا بتوانم این نقش را بازی کنم، این شخصیت دیوانست. اسلیتر کینگ که میلیاردی در حوزه‌ی تکنولوژی است که در جشن جمع‌آوری کمک‌های خیریه با پیشخدمتی به اسم فریدا مواجه می‌شود و جرقه‌ای میان آن دو شکل می‌گیرد. او از فریدا دعوت می‌کند تا به یک سفر رویایی به همراه او و دوستانش در جزیره‌ی خصوصی‌اش بپیونند. این سفر عین بهشت است و از شب تا صبح مشغول خوشگذرانی هستند، هیچکس نمی‌خواهد این سفر به پایان برسد اما اتفاقات عجیبی شروع به رخ دادن می‌کنند. در این مکان به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد و فریدا برای زنده ماندن از این سفر باید حقیقت را پیدا کند. فیلم Blink Twice توسط زوئی کراوایتز کارگردانی خواهد شد که فیلمنامه‌ی آن را به همراه ای. تی. فایگنباوم نوشته است. از دیگر بازیگران می‌توان به نائمی آکی، کریستین اسلیتر، سایمون رکس، آدریا آرجونا، هیلی جوئل اوسمنت و آلیا شوکت اشاره کرد. فیلم Blink Twice در تاریخ ۲۳ اوت (۲ شهریور) در سینماها اکران خواهد شد. منبع: comingsoon

