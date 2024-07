آقای برت جونز (Brett Jones)، از هنرمندان و طراحان اصلی بازی‌های GoldenEye 007 و Perfect Dark از دنیا رفت.

آقای جونز در ۱۹۹۴ وارد استودیوی Rare شد. او به مدت ۸ سال به عنوان طراح اصلی، مدیر بخش موشن کپچر، طراحی کانسپت و انیماتور در این استودیو فعالیت کرد. او نقشی اساسی در توسعه بازی‌های تاثیرگذاری مانند GoldenEye 007 و Perfect Dark داشته است. طراحی شخصیت‌ها و کانسپت بازی‌های مذکور، کار او بود.

جونز در سال ۲۰۰۲ از Rare جدا شد و روی چندین پروژه در شرکت‌های مختلف کار کرد. Doctor Who، Being Human، Guardians of the Galaxy و Fantastic Beasts از جمله آثار معروف او در صنعت سینما و سریال هستند.