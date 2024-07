The Division Resurgence و Rainbow Six Mobile با تاخیر مواجه شدند

در گزارش مالی اخیر شرکت یوبیسافت (Ubisoft) فاش شده که دو بازی موبایل The Division Resurgence و Rainbow Six Mobile تا سال مالی ۲۰۲۶ منتشر نخواهند شد. پیش‌تر یوبیسافت اعلام کرده بود که دو اثر مذکور تا پایان سال مالی ۲۰۲۵ (مارس ۲۰۲۵) عرضه می‌شوند. این در حالی است که بازی The Division Resurgence قرار […]